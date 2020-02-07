Жерсон Родрігес віддав асист за Анкарагюджю – друга результативна дія динамівця у двох матчах

У 21-му турі турецької Суперліги Анкарагюджю на виїзді обіграв Єні Малатьяспор. Жерсон Родрігес записав до свого активу гольову передачу.

Чемпіонат Туреччини, 21 тур

Єні Малатьяспор – Анкарагюджю – 0:1

Гол: Оргілл, 66

Вилучення: Акбас, 49

У 21-му турі чемпіонату Туреччини Єні Малатьяспор приймав Анкарагюджю. Перша половина гри завершилася без голів, а на старті другого тайму господарі залишилися в меншості – Акбас був вилучений за фол останньої надії. Гості скористалися чисельною перевагою – Родрігес, який належить Динамо, віддав на Оргілла, а той потужним ударом вразив кут воріт. Жерсон провів на полі 88 хвилин.

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У підсумку 1:0 – мінімальна перемога Анкарагюджю. Команда у двох останніх матчах набрала 4 очки та вже у наступному турі може піднятися із зони вильоту.

Зауважимо, це друга результативна дія люксембуржця у його другому поєдинку за Анкарагюджю. В першому матчі Жерсон забив гол з пенальті. Нагадаємо, Динамо віддало його в оренду до кінця сезону 2019/20.