Жерсон Родрігес вдруге став батьком
16:39 - Читать на русском
У парі нападника Динамо Жерсона Родрігеса та тенісистки Ольги Янчук поповнення.
Янчук, яка перебуває у стосунках із форвардом Динамо Жерсоном Родрігесом, народила сина, опублікувавши світлину з пологового будинку в Instagram.
Цікаво, що в люксембуржця вже є дворічний син від попереднього шлюбу. Відзначимо, що Жерсон почав зустрічатись із Янчук на початку 2020 року.
У поточному сезоні Родрігес відіграв у 14 матчах у складі Динамо, записавши до свого активу 4 голи та 1 асист.
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