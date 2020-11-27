У парі нападника Динамо Жерсона Родрігеса та тенісистки Ольги Янчук поповнення.

Янчук, яка перебуває у стосунках із форвардом Динамо Жерсоном Родрігесом, народила сина, опублікувавши світлину з пологового будинку в Instagram.

Жерсон підхопив коронавірус

Цікаво, що в люксембуржця вже є дворічний син від попереднього шлюбу. Відзначимо, що Жерсон почав зустрічатись із Янчук на початку 2020 року.

У поточному сезоні Родрігес відіграв у 14 матчах у складі Динамо, записавши до свого активу 4 голи та 1 асист.

"Батько не сказав жодного поганого слова про Карпати": син Кононова – від заводу до роботи з Маркевичем в команді УПЛ