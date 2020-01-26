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Жерсон Родрігес: У мене є пропозиції від інших клубів, але я їх не розглядаю

08:52 1011 Читать на русском
Жерсон Родрігес: У мене є пропозиції від інших клубів, але я їх не розглядаю
Жерсон Родрігес / фото з відкритих джерел

Нападник Динамо Жерсон Родрігес сподівається повернути прихильність тренерського штабу "біло-синіх".

"Коли я дізнався про те, що переведений в дубль, був просто шокований. Це було жахливо, але потім я зрозумів, що в цьому є і позитивний момент. Я не зламаюся, я буду боротися з усіх сил до останнього, я почав все з чистого аркуша.

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Так, у мене є пропозиції від інших клубів, але я їх не розглядаю. Я хочу зрозуміти, яке майбутнє мене чекає в Києві. У чому причина того, що я не граю, і чи є шанс це виправити. Я дуже хочу вирушити з командою на другий тренувальний збір. Подивимося, як складеться ситуація", – сказав Жерсон в інтерв'ю Youtube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес не потрапив до списку гравців, які вирушили на перший тренувальний збір Динамо в Туреччину. 24-річний футболіст тренується з дублем киян.

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Динамо Динамо Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес
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