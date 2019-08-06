Жерсон Родрігес поділився своєю думкою про Хацкевича

Новачок Динамо Жерсон Родрігес розповів про перші дні в команді та про стосунки з Олександром Хацкевичем.

"Почуваю себе чудово в Динамо. Вчора був відмінний тренувальний день. Поступово адаптуюся в новій команді, знайомлюся з хлопцями, входжу в динамівську колію. Спілкуюся з усіма. Я відкритий хлопець.

Брюгге – Динамо: кияни провели тренування на Ян Брейдель – Жерсон працював з усіма

З головним тренером знайшли спільну мову. Олександр Хацкевич – дуже хороша людина. Він справив позитивне враження. Радий, що буду працювати під його керівництвом.

Жерсон Родрігес розповів про перші дні в Динамо, улюблену позицію і очікування від матчу проти Брюгге

У мене немає очікувань від гри з Брюгге, хочеться просто виграти. Олександр Миколайович розповів нам про суперника, як ми будемо діяти на різних позиціях. Знаю трохи про бельгійську команду. Але для мене головне – результат гри. Ми готові до матчу з Брюгге", – цитує Жерсона Родрігеса офіційний сайт Динамо.