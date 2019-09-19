Жерсон Родрігес: Сьогодні Динамо почало грати в хороший футбол

Нападник Динамо Жерсон Родрігес поділився враженнями від перемоги над Мальме (1:0) у першому турі групового етапу Ліги Європи.

"Добре починати з перемоги. Це надає позитивних емоцій перед матчами чемпіонату. Сьогодні ми почали грати в хороший футбол і сподіваємося продовжувати в тому ж руслі.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Що говорив тренер у перерві? Продовжувати грати так само, тому що ми домінували всю гру, а гол повинен був прийти. Буяльський не реалізував багато моментів? Головне, що ми перемогли. Можливо, наступного разу він реалізує всі три своїх моменти.

Чи важче мені грати в нападі, ніж на фланзі? Це всі бачать. Але найголовніше допомагати команді виграти. Сьогодні ми зробили це", – цитує Родрігеса Динамоманія.

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського