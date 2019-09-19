toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - МАЛЬМЕ ВОЛЬФСБУРГ - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Жерсон Родрігес: Сьогодні Динамо почало грати в хороший футбол

19 вересня 23:38 188 Читать на русском
Жерсон Родрігес: Сьогодні Динамо почало грати в хороший футбол
Жерсон Родрігес / Футбол 24

Нападник Динамо Жерсон Родрігес поділився враженнями від перемоги над Мальме (1:0) у першому турі групового етапу Ліги Європи.

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

"Добре починати з перемоги. Це надає позитивних емоцій перед матчами чемпіонату. Сьогодні ми почали грати в хороший футбол і сподіваємося продовжувати в тому ж руслі.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Що говорив тренер у перерві? Продовжувати грати так само, тому що ми домінували всю гру, а гол повинен був прийти. Буяльський не реалізував багато моментів? Головне, що ми перемогли. Можливо, наступного разу він реалізує всі три своїх моменти.

Чи важче мені грати в нападі, ніж на фланзі? Це всі бачать. Але найголовніше допомагати команді виграти. Сьогодні ми зробили це", – цитує Родрігеса Динамоманія.

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського

blog_ava
Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу
19 вересня
14306
Теги
Динамо - Мальме Динамо Динамо Ліга Європи Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу
    Ліга Європи — 19 вер5356 Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу
18
год
:
23
хв
СК Дніпро-1
19:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук