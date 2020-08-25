Жерсон Родрігес шокував Шахтар у матчі за Суперкубок – відео розкішного парашута у виконанні форварда Динамо

Суперкубок України — 25 серп 713
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Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Мірчі Луческу
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Шахтар – Динамо: Луческу виділив головний фактор перемоги в Суперкубку УкраїниСуперкубок України — 25 серп 1043
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Ліга чемпіонів, кваліфікація: ПАОК здолав Бешикташ і став потенційним суперником Динамо – екс-киянин віддав асистЛіга чемпіонів — 25 серп 1084
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Динамо переграло Шахтар у неймовірному матчі за Суперкубок України – заміни і ходи Луческу принесли перший трофейУкраїна — 25 серп 9034
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Шахтар – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу за Суперкубок України 2020Україна — 25 серп 12301