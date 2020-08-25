Жерсон Родрігес шокував Шахтар у матчі за Суперкубок – відео розкішного парашута у виконанні форварда Динамо

Нападник Динамо Жерсон Родрігес може претендувати на один з найкращих голів 2020 року.

Люксембуржець ефектно подвоїв перевагу "біло-синіх" у битві проти Шахтаря за Суперкубок України.

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На 31 хвилині Жерсон покарав Андрія Пятова за надто далекий вихід із воріт. Лагідний парашут в "дев'ятку" не залишив шансів голкіперу донеччан – 2:0.

Додамо, що це перший гол Родрігеса за Динамо після повернення з оренди в Анкарагюджю. Також нападник встиг віддати асист в матчі 1 туру УПЛ проти Олімпіка (4:1).

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