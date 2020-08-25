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Жерсон Родрігес шокував Шахтар у матчі за Суперкубок – відео розкішного парашута у виконанні форварда Динамо

25 серпня 22:12 - Читать на русском
Жерсон Родрігес шокував Шахтар у матчі за Суперкубок – відео розкішного парашута у виконанні форварда Динамо
Жерсон Родрігес / Сайт Динамо

Нападник Динамо Жерсон Родрігес може претендувати на один з найкращих голів 2020 року.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

Люксембуржець ефектно подвоїв перевагу "біло-синіх" у битві проти Шахтаря за Суперкубок України.

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На 31 хвилині Жерсон покарав Андрія Пятова за надто далекий вихід із воріт. Лагідний парашут в "дев'ятку" не залишив шансів голкіперу донеччан – 2:0.

Додамо, що це перший гол Родрігеса за Динамо після повернення з оренди в Анкарагюджю. Також нападник встиг віддати асист в матчі 1 туру УПЛ проти Олімпіка (4:1).

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Шахтар – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу за Суперкубок України 2020
25 серпня
12301
Теги
Динамо Динамо Шахтар - Динамо Суперкубок України Відеоновини Красиві голи Жерсон Жерсон Родрігес
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