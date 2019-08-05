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Жерсон Родрігес розповів про перші дні в Динамо, улюблену позицію і очікування від матчу проти Брюгге

11:31 430 Читать на русском
Жерсон Родрігес розповів про перші дні в Динамо, улюблену позицію і очікування від матчу проти Брюгге
Жерсон Родрігес / Фото Динамо

Новачок киян поділився думкою щодо адаптації в складі віце-чемпіонів України.

 

"Все добре. Насолоджуюся перебуванням в Києві, хоча поки бачив не так багато. Багато чув про Динамо в юності. Це великий клуб і чудова команда. Добре, що я тут. Київ – прекрасне місто.

Заявка Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге – Родрігес у складі, зіркова молодь залишається в Києві

Найбільше мені подобається грати зліва, але і в нападі я відчуваю себе цілком комфортно. Я тут, щоб допомагати команді. Якщо потрібно забивати, буду намагатися забивати.

Брюгге підсилився зірковим голкіпером перед матчами проти Динамо в Лізі чемпіонів

Роль у тактиці Хацкевича? Поки не знаю. Можливо, в нападі. Завтра нам потрібно забивати і вигравати матч проти Брюгге. Як би там не було, буду намагатися показати свої найкращі якості. Про Брюгге знаю не так вже й багато, але готовий грати", – цитує Родрігеса Динамомания.

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Динамо Динамо Ліга чемпіонів Трансфери Динамо Київ Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Брюгге - Динамо
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