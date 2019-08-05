Жерсон Родрігес розповів про перші дні в Динамо, улюблену позицію і очікування від матчу проти Брюгге

Новачок киян поділився думкою щодо адаптації в складі віце-чемпіонів України.

"Все добре. Насолоджуюся перебуванням в Києві, хоча поки бачив не так багато. Багато чув про Динамо в юності. Це великий клуб і чудова команда. Добре, що я тут. Київ – прекрасне місто.

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Найбільше мені подобається грати зліва, але і в нападі я відчуваю себе цілком комфортно. Я тут, щоб допомагати команді. Якщо потрібно забивати, буду намагатися забивати.

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Роль у тактиці Хацкевича? Поки не знаю. Можливо, в нападі. Завтра нам потрібно забивати і вигравати матч проти Брюгге. Як би там не було, буду намагатися показати свої найкращі якості. Про Брюгге знаю не так вже й багато, але готовий грати", – цитує Родрігеса Динамомания.