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Жерсон Родрігес прокоментував дебютний гол у футболці Динамо

21:50 412 Читать на русском
Жерсон Родрігес прокоментував дебютний гол у футболці Динамо
Жерсон Родрігес / Динамо

Нападник Динамо Жерсон Родрігес розповів про свій гол у ворота Шахтаря.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

"Мій перший гол в Україні? Я забив Шахтарю завдяки командній роботі, всі партнери попрацювали на це. Для мене це було чудово. І, звичайно, цей гол я присвятив своїй мамі.

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До речі, це не була моя перша гра в Україні. Першою була гра за національну команду Люксембургу", – сказав Жерсон Родрігес.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес забив дебютний гол за Динамо у матчі третього туру проти Шахтаря. Кияни поступились з рахунком 1:2.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Динамо Динамо Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Динамо - Шахтар
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