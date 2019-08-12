Жерсон Родрігес прокоментував дебютний гол у футболці Динамо

Нападник Динамо Жерсон Родрігес розповів про свій гол у ворота Шахтаря.

"Мій перший гол в Україні? Я забив Шахтарю завдяки командній роботі, всі партнери попрацювали на це. Для мене це було чудово. І, звичайно, цей гол я присвятив своїй мамі.

Жерсон Родрігес: Я мрію грати в Лізі чемпіонів, і у мене гарне передчуття

До речі, це не була моя перша гра в Україні. Першою була гра за національну команду Люксембургу", – сказав Жерсон Родрігес.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес забив дебютний гол за Динамо у матчі третього туру проти Шахтаря. Кияни поступились з рахунком 1:2.

"Гол Мораєса – велика помилка оборони Динамо". Чому Жерсон Родрігес – "саме той", а про Брюгге ніхто не думав