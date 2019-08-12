Жерсон Родрігес прокоментував дебютний гол у футболці Динамо

Овертайм — 22:00 561
-
Твіттеріада. Жона Ярмоленка згадала Україну, сексуальна ведуча Мілан TV зрадила попереднику Маліновського в Аталанті
-
Загадку Ярмоленка розкрито, Швед порвав фанатів Селтіка, антипод Зінченка і 9:0 від Манчестера – яким був євровікендЗбірна України — 19:05 7723
-
Динамо – Брюгге: передматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга чемпіонів — 17:51 1490
-
Україна зіграє товариські матчі проти Нігерії та Естонії – УАФ затвердила міста проведення поєдинківЗбірна України — 15:25 5739
-
"Гол Мораєса – велика помилка оборони Динамо". Чому Жерсон Родрігес – "саме той", а про Брюгге ніхто не думавУкраїна — 15:00 6429