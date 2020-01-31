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Жерсон Родрігес покинув Динамо та приєднався до Анкарагюджю

18:50 3211 Читать на русском
Жерсон Родрігес покинув Динамо та приєднався до Анкарагюджю
Жерсон Родрігес / фото ФК Динамо Київ

Нападник київського Динамо Жерсон Родрігес продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Анкарагюджю презентував численних зимових новачків команди, серед яких опинився і Жерсон Родрігес, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Як інформує офіційний сайт Динамо, нападник приєднався до турецької команди на правах оренди до завершення сезону 2019/20. Про наявність права викупу не повідомляється, проте раніше люксембурзьке видання L'essentiel зазначало про відсутність такої опції.

Варто додати що з Анкарагюджю зняли трансферний бан буквально добу тому. Разом із Жерсоном турецький клуб оперативно підписав близько десятка новачків. Команда з Анкари наразі посідає передостаннє місце в турецькій Суперлізі, перебуваючи в зоні вильоту.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес став гравцем Динамо минулого літа за 2 млн євро, проте не зміг закріпитися у першій команді. В активі нападника 12 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 2 м'ячі. Востаннє люксембуржець виходив на поле у складі Динамо ще 10 листопада, а на збори з першою командою Олексій Михайличенко його не взяв.

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