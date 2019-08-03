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Жерсон Родрігес присвятив перехід у Динамо померлій матері

08:50 194 Читать на русском
Жерсон Родрігес присвятив перехід у Динамо померлій матері
Жерсон Родрігес / Динамо

Новачок Динамо Жерсон Родрігес написав слова, адресовані померлій матері.

"Це для тебе, мамо, люблю тебе. Дякую, Боже", – написав Жерсон Родрігес на своїй сторінці в Instagram. Зауважимо, що мати футболіста померла на початку травня цього року.

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Нагадаємо, Динамо придбало нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса. Контракт розрахований на 5 років. За неофіційною інформацією кияни заплатили за форварда 2 мільйони євро.

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До слова, Родрігес у нинішньому сезоні чемпіонату Японії провів за Джубіло Івату 15 матчів, в яких забив 5 голів. Також він грав у обох матчах Люксембургу проти України у відборі до Євро-2020. У першому з них саме автогол Жерсона приніс "синьо-жовтим" перемогу.

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