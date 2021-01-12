"Я думаю, що тут доречно говорити про таке поняття, як реванш. Минулого разу ми програли Брюгге, вони перегородили нам шлях до Ліги чемпіонів (сезон 2019/20). Тому, вважаю, що кожен наш гравець буде мотивований на нову зустріч із бельгійцями. У нас вже намітилося єврокубкове суперництво з Брюгге. Ми зобов'язані виграти, взяти реванш і довести таким чином, що та поразка була випадковою.

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Мої цілі на рік? Ви ж знаєте, що я амбітний хлопець і ніколи не зупиняюся на досягнутому. Моя життєва позиція – потрібно завжди рухатися вперед і прогресувати, а не чекати з моря погоди, склавши руки. Я завжди готовий до нових викликів, цілей та завдань", – запевнив Жерсон у коментарі сайту Динамо.

Нагадаємо, перший матч проти Брюгге кияни проведуть вдома 18 лютого, матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.

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