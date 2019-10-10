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Жерсон Родрігес: Португалія гратиме проти збірної Люксембургу основою, адже нас сприймають всерйоз найсильніші команди

21:31 668 Читать на русском
Жерсон Родрігес: Португалія гратиме проти збірної Люксембургу основою, адже нас сприймають всерйоз найсильніші команди
Жерсон Родрігес / Lessentiel.lu

Нападник збірної Люксембургу та київського Динамо Жерсон Родрігес поділився очікуваннями від майбутнього відбіркового матчу до Євро-2020 проти Португалії.

 

"Ми вмотивовані на матчі з усіма збірними. Неважливо, чи це Португалія або Сербія. Збірну Люксембургу серйозно сприймають навіть найсильніші збірні. Упевнений, що Португалія не ставитиме на матч з нами другий склад.

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Я обрав виступи за збірну Люксембургу, пишаюсь цим. Не шкодую, що не вибрав Португалію. Клубні справи? У Динамо все добре, особливо в Лізі Європи", – розповів Родрігес в коментарі L’essentiel.

Нагадаємо, Люксембург зустрінеться з Португалією завтра, 11 жовтня. Обидві команди виступають в одній групі з Україною.

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Євро-2020 Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Португалія - Люксембург Люксембург Люксембург Динамо Динамо
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