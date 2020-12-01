"Почуваюся добре. Перед вильотом вранці провели тренування. Мені воно було дуже потрібним, тому що після коронавірусу набираю оптимальної форми. Вже займався з партнерами кілька днів.

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Радий повернутися до складу і грати в Італії проти Ювентуса. Немає нічого неможливого. Вірю в перемогу Динамо", – поділився Родрігес у коментарі Футбол News.

Зазначимо, що Динамо зустрінеться з Ювентусом вже завтра, 2 грудня, початок о 22:00. Кияни наразі посідають третє місце у групі G, випереджаючи Ференцварош за додатковими показниками.

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