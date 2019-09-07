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Жерсон Родрігес оцінив свій фізичний стан після проблем у матчі за збірну Люксембургу

19:18 261 Читать на русском
Жерсон Родрігес оцінив свій фізичний стан після проблем у матчі за збірну Люксембургу
Жерсон Родрігес / Сайт УЄФА

Новачок Динамо розповів про наслідки жорсткого зіткнення з Фленаганом наприкінці матчу проти Північної Ірландії.

 

"Прекрасно себе почуваю. У мене немає травми. Так, після того, як мене збив гравець збірної Північної Ірландії, біль був. Але зі мною все в порядку.

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Тренуюся з командою в звичному режимі. Буду в повній бойовій готовності до матчу з Сербією і зможу взяти участь в поєдинку. Мої кондиції в оптимальному стані", – цитує Родрігеса офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, збірна Люксембургу є конкурентом України у відборі Євро-2020. "Синьо-жовті" очолюють групу B з 10 очками, а збірна Родрігеса з 4 пунктами посідає другу сходинку.

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Євро-2020 Динамо Динамо Люксембург Люксембург Люксембург - Сербія Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес
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