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Жерсон Родрігес отримає шанс залишитися в Динамо – відомі умови

00:29 - Читать на русском
Жерсон Родрігес отримає шанс залишитися в Динамо – відомі умови
Жерсон Родрігес / фото: Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про перспективи в київському клубі форварда збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса.

"Що стосується ситуації з Родрігесом, то це в чомусь справа і тренерів, і людей, які працюють в клубі. Часи, коли ми за футболістами стежили, як Мілевський та Алієв напивалися до напівсмерті, минули. Складалися документи з рапортами, а коли ще показувалися фотографії, в якому вони стані...

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Але зараз і покоління інше. Вони сидять в планшетах, смартфонах, не так цікаве їм куріння, спиртні напої. Скоро буде плеяда європейської молоді. Але потрапляють в команду такі люди, як Родрігес, які починають поводитися неправильно. Клубу треба постаратися або поставити його на місце, або позбутися. На цей часовий проміжок ми віддали його до Туреччини.

Він повернувся, буде у мене зустріч з ним. "Пройдемося" його контрактом, а я вважаю він сильний футболіст, нагадаю штрафні санкції, про які він, видно, почав забувати, і він поїде до Містера. Поговорить, і якщо Луческу буде бачити в його очах бажання працювати і виконувати на полі те, що потрібно від футболіста Динамо, він залишиться. Ні – будемо продавати", – підкреслив Суркіс в ефірі телеканалу 112.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Мірча Мірча Луческу Жерсон Жерсон Родрігес
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