Жерсон Родрігес отримає шанс залишитися в Динамо – відомі умови

"Що стосується ситуації з Родрігесом, то це в чомусь справа і тренерів, і людей, які працюють в клубі. Часи, коли ми за футболістами стежили, як Мілевський та Алієв напивалися до напівсмерті, минули. Складалися документи з рапортами, а коли ще показувалися фотографії, в якому вони стані...

"Газети не припиняють писати те, про що ти навіть не знав": Жерсон Родрігес відреагував на чутки про себе

Але зараз і покоління інше. Вони сидять в планшетах, смартфонах, не так цікаве їм куріння, спиртні напої. Скоро буде плеяда європейської молоді. Але потрапляють в команду такі люди, як Родрігес, які починають поводитися неправильно. Клубу треба постаратися або поставити його на місце, або позбутися. На цей часовий проміжок ми віддали його до Туреччини.

Він повернувся, буде у мене зустріч з ним. "Пройдемося" його контрактом, а я вважаю він сильний футболіст, нагадаю штрафні санкції, про які він, видно, почав забувати, і він поїде до Містера. Поговорить, і якщо Луческу буде бачити в його очах бажання працювати і виконувати на полі те, що потрібно від футболіста Динамо, він залишиться. Ні – будемо продавати", – підкреслив Суркіс в ефірі телеканалу 112.

"Ведемо деякі трансфери": новий тренер знайшов у Динамо найкращого вчителя і легенду МЮ – амбітні цілі та ЛЧ