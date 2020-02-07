Жерсон Родрігес не мав права так поводитись, – Бурда про конфлікт форварда з Михайличенком

Захисник Динамо Микита Бурда розповів, як в команді реагували на конфлікт Жерсона Родрігеса з Олексієм Михайличенком.
"Він на щось розлютився, але, звичайно, в жодному разі не мав права так поводитись. Повинна бути субординація, повага. Хлопці йому потім конкретно вставляли. Він заспокоївся і більше так не поводився", – цитує Бурду dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.
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Нагадаємо, Жерсон накричав на Михайличенка під час матчу Кубка України проти Шахтаря. Згодом форвард публічно попросив пробачення за свою поведінку. Нещодавно Динамо віддало Родрігеса в оренду до кінця сезону турецькому Анкарагюджю.
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