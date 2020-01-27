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Жерсон Родрігес не був переконливим в матчах, – Шелаєв оцінив рівень гри люксембуржця в Динамо

12:56 198 Читать на русском
Жерсон Родрігес не був переконливим в матчах, – Шелаєв оцінив рівень гри люксембуржця в Динамо
Жерсон Родрігес / фото ФК Динамо Київ

Колишній півзахисник збірної України Олег Шелаєв поділився думкою про нападника киян Жерсона Родрігеса.

"Найкраще ситуацію Родрігеса знають і бачать тренери Динамо, а менеджмент клубу оцінює розмір можливих втрат. Вважаю, що в грі Жерсон був не настільки переконливий, щоб за нього варто було боротися надалі.

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Соль і Дуелунд, наскільки я розумію, ще отримають свій шанс, і місце в команді належить відстояти не тільки їм самим, а й тим людям, які за них відповідають", – поділився Шелаєв в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, 24-річний люксембурзький нападник перейшов у Динамо з японського клубу Джубіло Івана у серпні 2019 року за 2 млн євро. На рахунку Родрігеса у поточному сезоні 12 матчів у всіх турнірах у складі Динамо та лише 2 голи в активі.

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