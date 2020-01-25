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Жерсон Родрігес назвав дві причини, чому вирішив приєднатись до Динамо

16:33 1020 Читать на русском
Жерсон Родрігес назвав дві причини, чому вирішив приєднатись до Динамо
Жерсон Родрігес / фото ФК Динамо Київ

Нападник Динамо Жерсон Родрігес розповів, чому став гравцем київського клубу влітку 2019 року.

"Чому вирішив перейти до київського Динамо? Це шикарна команда. Гранд європейського футболу з великим іменем і могутньою армією вболівальників. Як ви знаєте, я грав в Японії, але нудьгував за близькими, оскільки жив дуже далеко від моєї родини, від мого сина. Мені важливо бути поруч з ним.

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Так, Україна знаходиться не так вже близько від Португалії або Люксембурга, але набагато ближче, ніж Японія, це факт. Ці дві причини стали основними в моєму виборі Динамо Київ. Я був радий, що прийняв таке рішення", – поділився Жерсон в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, 24-річний люксембурзький нападник перейшов у Динамо з японського клубу Джубіло Івана у серпні 2019 року за 2 млн євро. На рахунку Родрігеса у поточному сезоні 12 матчів у всіх турнірах у складі Динамо та лише 2 голи в активі.

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Трансфери Трансфери Динамо Київ Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Динамо Динамо
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