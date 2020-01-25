Жерсон Родрігес назвав дві причини, чому вирішив приєднатись до Динамо

Нападник Динамо Жерсон Родрігес розповів, чому став гравцем київського клубу влітку 2019 року.

"Чому вирішив перейти до київського Динамо? Це шикарна команда. Гранд європейського футболу з великим іменем і могутньою армією вболівальників. Як ви знаєте, я грав в Японії, але нудьгував за близькими, оскільки жив дуже далеко від моєї родини, від мого сина. Мені важливо бути поруч з ним.

Жерсон Родрігес: У багатьох моментах я був не правий, але зробив висновки і мрію знову грати за Динамо

Так, Україна знаходиться не так вже близько від Португалії або Люксембурга, але набагато ближче, ніж Японія, це факт. Ці дві причини стали основними в моєму виборі Динамо Київ. Я був радий, що прийняв таке рішення", – поділився Жерсон в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, 24-річний люксембурзький нападник перейшов у Динамо з японського клубу Джубіло Івана у серпні 2019 року за 2 млн євро. На рахунку Родрігеса у поточному сезоні 12 матчів у всіх турнірах у складі Динамо та лише 2 голи в активі.

Динамо – Хайдук: перша поразка в 2020 році заслужена – провальна гра, дивні тренерські рішення, "вижив" мало хто з киян