Турецький гранд не зміг домовитись щодо викупу Дженка Тосуна з Евертона та почав пошуки заміни лідеру атаки, повідомляє Fotomac.

Сан-Паулу запропонував свій варіант виплат щодо трансферу Че Че – Динамо досі не отримало і половини загальної суми

Саме тому Бешикташ звернув увагу на Жерсона Родрігеса, який продемонстрував шикарну форму в складі збірної Люксембургу. Зазначається, що турки вже почали переговори із гравцем та сподівається, що зможе домовитись із київським Динамо щодо трансферу.

До слова, Жерсон провів 29 матчів у складі Динамо в поточному сезоні, записавши до свого активу 5 голів та результативну передачу.

Португалія перемогла Люксембург – Жерсон забив вдруге поспіль, але провів типовий матч, а до Роналду знову є питання