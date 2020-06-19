Жерсон Родрігес голом не зміг допомогти Анкарагюджю уникнути поразки проти лідера чемпіонату

Аутсайдер чемпіонату Туреччини Анкарагюджу був близьким до сенсації, однак поступився на власному полі Істанбул Башакшехір. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини, 28 тур

Анкарагюджю – Істанбул Башакшехір – 1:2

Голи: Жерсон Родрігес, 12 (пен.) – Алексіч, 59, Вішча, 73

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Анкарагюджу на власному полі приймав одного з лідерів турецької Суперліги – Башакшехір. Становище передостанньої команди чемпіонату взявся рятувати люксембурзький нападник Жерсон Родрігес, права на якого належать київському Динамо. Форвард на 12-й хвилині реалізував пенальті і у повітрі запахло сенсацією.

Та все стало на свої місця по перерві: спочатку сербський півзахисник гостей Даніел Алексіч вдало зіграв на добиванні, а згодом ще один балканець Едін Вішча потужно пробив з-за меж штрафного майданчика і встановив остаточний рахунок у матчі.

Як наслідок, Істанбул Башакшехір очолив турнірну таблицю Суперліги, а Анкарагюджу залишився передостаннім.

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