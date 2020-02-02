Жерсон Родрігес голом дебютував у Туреччині – скандальний форвард приніс нічию новій команді

Нападник турецького Анкарагюджю Жерсон Родрігес, права на якого належать київському Динамо, результативно розпочав новий етап кар'єри.

Туреччина, Суперліга, 20-й тур

Анкарагюджю – Касимпаша – 1:1

Голи: Родрігес, 50 (пенальті) – Тіам, 7

Різеспор з трьома українцями поступився Бешикташу Віди – Морозюк причетний до двох голів у поєдинку

Люксембуржець вийшов у старті столичної команди на поєдинок проти Касимпаші та відіграв усі 90 хвилин. Першими забили гості – на 7-й хвилині Тіам головою класно переправив м'яч у кут воріт після навісу з лівого флангу.

Анкарагюджю відігрався у перші хвилини другого тайму. На 50-й хвилині арбітр після допомоги VAR призначив пенальті у ворота Касимпаші, який взявся виконувати Жерсон Родрігес – форвард впевнено розвів м'яч і воротаря та влучив фактично в дев'ятку.

Нічия у звітному поєдинку залишила обидві команди в зоні вильоту. Касимпаша йде 16-ю (15 очок), Анкарагюджю – 17-й (13 пунктів). До рятівної позиції 3 та 5 балів відповідно.