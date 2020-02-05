Жерсон Родрігес прокоментував свій дебют за Анкарагюджю

Нападник Динамо Жерсон Родрігес поділився враженнями від свого дебютного поєдинку за турецький Анкарагюджю.

"Я чудово почуваю себе в Анкарагюджю. У моєму першому матчі ми продемонстрували хорошу командну гру, але в майбутньому, сподіваюся, ще додамо як індивідуально, так і командно", – цитує Родрігеса Fanatik.

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В рамках 20-го туру турецької Суперліги Анкарагюджю розписав мирову з Касимпашею (1:1). Єдиний гол господарів забив саме 24-річний нападник Динамо, який виступає за турецький клуб на правах оренди.

Після 20-ти турів чемпіонату Туреччини Анкарагюджю перебуває в зоні вильоту (17-те місце), маючи в активі лише 14 очок.

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