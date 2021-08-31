Жерсон покинув Динамо заради французького клубу, – Бурбас
23:14 - Читать на русском
Журналіст Ігор Бурбас підтвердив трансфер нападника Динамо Жерсона Родрігеса.
Жерсон Родрігес підписав контракт із Труа, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у Twitter.
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Французький клуб домовився з Динамо про оренду гравця з подальшим правом викупу. Варто відзначити, що багато джерел повідомляли про трансфер Родрігеса в італійську Салернітану. Офіційної інформації від клубів поки немає.
Нагадаємо, це не перший літній трансфер форварда з України для Труа, раніше французи запросили нападника Руха Миколу Кухаревича.
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