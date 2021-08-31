Жерсон Родрігес підписав контракт із Труа, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у Twitter.

Кухаревич не вразив Труа – французи вже знайшли новий клуб для українця

Французький клуб домовився з Динамо про оренду гравця з подальшим правом викупу. Варто відзначити, що багато джерел повідомляли про трансфер Родрігеса в італійську Салернітану. Офіційної інформації від клубів поки немає.

Нагадаємо, це не перший літній трансфер форварда з України для Труа, раніше французи запросили нападника Руха Миколу Кухаревича.

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