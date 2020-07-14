Жерсон після бійки з капітаном отримає останній шанс – Анкарагюджю поставив ультиматум форварду, який належить Динамо

Форвард Анкарагюджю Жерсон Родрігес, права на якого належать Динамо, ще може зіграти у матчах чемпіонату Туреччини нинішнього сезону.

Жерсон Родрігес може знову повернутися до складу Анкарагюджю, звідки був виключений через бійку з одноклубником, повідомляє Angaranin Sesi.

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Видання стверджує, що у команді є проблеми з лінією атаки перед вирішальними матчами сезону, тому керівництво клубу хоче, щоб Родрігес попросив вибачення у капітана Анте Кулушіча, з яким у нього була бійка.

Анкарагюджю належить провести важливий матч проти Антальяспора у 33-му турі чемпіонату Туреччини. За два тури до кінця першості клуб Родрігеса йде останнім, відстаючи на три очки від місця, що дозволяє зберегти прописку в Суперлізі.

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