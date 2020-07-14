toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Туреччина
МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО АНДРІЙ ЛУНІН

Жерсон після бійки з капітаном отримає останній шанс – Анкарагюджю поставив ультиматум форварду, який належить Динамо

10:12 - Читать на русском
Жерсон після бійки з капітаном отримає останній шанс – Анкарагюджю поставив ультиматум форварду, який належить Динамо
Жерсон Родрігес / фото: Анкарагюджю

Форвард Анкарагюджю Жерсон Родрігес, права на якого належать Динамо, ще може зіграти у матчах чемпіонату Туреччини нинішнього сезону.

Жерсон Родрігес може знову повернутися до складу Анкарагюджю, звідки був виключений через бійку з одноклубником, повідомляє Angaranin Sesi.

Динамо не розраховує на Жерсона – Фенербахче та Галатасарай також відмовились від трансферу через витівку форварда

Видання стверджує, що у команді є проблеми з лінією атаки перед вирішальними матчами сезону, тому керівництво клубу хоче, щоб Родрігес попросив вибачення у капітана Анте Кулушіча, з яким у нього була бійка.

Анкарагюджю належить провести важливий матч проти Антальяспора у 33-му турі чемпіонату Туреччини. За два тури до кінця першості клуб Родрігеса йде останнім, відстаючи на три очки від місця, що дозволяє зберегти прописку в Суперлізі.

"Шева був ще зовсім молодим, а Фоменко нагадував Лобановського": він забив перший гол Динамо у чемпіонатах України

blog_ava
Роналду загрожує покарання через бездумну витівку власного сина – інцидент розслідує поліція
08:27
7794
Теги
Туреччина Анте Анте Кулушіч Жерсон Жерсон Родрігес Анкарагюджю Анкарагюджю
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
52
хв
Металіст 1925
19:00
Авангард
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук