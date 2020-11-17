Вінгер здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний твіттер збірної Люксембургу.

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Тепер Жерсон не допоможе національній команді у вирішальному матчі Ліги націй проти Азербайджану. Також не вийде на поле ще один інфікований – голкіпер Антоні Моріс. Люксембург всерйоз претендує на вихід до дивізіону B – "Червоним левам" треба перемогти свого суперника та дочекатися осічки Чорногорії.

Нагадаємо, що в складі київського Динамо теж чимало хворих на коронавірус. Серед нових інфікованих – оборонець Сирота та півзахисники Сидорчук і Циганков.

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