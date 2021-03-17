Форвард "біло-синіх" Жерсон Родрігес спробує допомогти команді Люка Хольца у перших матчах відбору на чемпіонат світу 2022 року.

Нападник Динамо Жерсон Родрігес отримав черговий виклик до національної збірної Люксембургу, повідомляє офіційний сайт киян.

Вільяреал – Динамо: офіційна заявка киян на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

25-річний форвард матиме шанс зіграти у трьох запланованих поєдинках своєї національної команди. Люксембургу 24 березня належить провести виїзний товариський матч проти Катару, а також два поєдинки в рамках відбору на ЧС-2022: 27 березня – виїзний з Ірландією та 30 березня – домашній проти Португалії.

Нагадаємо, Родрігес провів за "червоних левів" 31 матч, в яких забив 5 голів.

Луческу ще спроможний на сюрпризи: гра проти Зорі – сигнал тривоги для Вільяреала