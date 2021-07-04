Жерсон не зміг завершити тренування Динамо
4 липня 18:58 - Читать на русском
Кияни продовжують підготовку до нового сезону.
Форвард Динамо Жерсон Родрігес травмувався, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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Люксембурзький легіонер на ранковому тренуванні киян у французькому Дівонн-ле-Бені відчув невеликий дискомфорт під час бігової роботи і був змушений припинити заняття.
Нагадаємо, вже завтра, 5 липня, Динамо проведе третій спаринг на першому літньому зборі. Суперником "біло-синіх" буде Дівонн – представник регіональної ліги Франції. Початок зустрічі о 19:00.
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