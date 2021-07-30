"Моя мрія – грати в Англії, з дитинства хотів виступати там. Динамо дало мені багато можливостей краще пізнати великий футбол, отримати досвід великих змагань.

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Зараз я не знаю, що станеться далі. Час до закриття трансферного вікна залишається. Побачимо. Я ще поговорю з президентом про те, що буде краще для моєї кар'єри і що буде наступного року", – заявив Жерсон у ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, контракт нападника з Динамо розрахований до літа 2024 року. У сезоні 2020/21 він зіграв 38 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює люксембуржця у 3 млн євро.

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