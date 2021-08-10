"Він емоційний хлопець. Але я бачив його у колективі в невимушеній атмосфері. Це досить позитивний персонаж. Звичайно, свої емоції потрібно стримувати. Це неприємний епізод.

Жерсон Родрігес лютував після заміни у матчі проти Зорі – відео емоцій легіонера Динамо

Але наскільки я розумію, у Родрігеса є варіант з безкоштовною орендою в інший чемпіонат, де у нього буде більш висока зарплата, ніж у Динамо. Але кияни в такому випадку втрачають, віддаючи свого футболіста безкоштовно. Платити за його оренду або здійснювати повноцінний трансфер ніхто не хоче. Думаю, що така поведінка Родрігеса у матчі із Зорею якось з цим пов'язана", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Чинний контракт Жерсона з Динамо розрахований до літа 2024-го. У минулому сезоні УПЛ Родрігес провів 22 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

Зоря – Динамо: нестабільна крутість киян, провальний успіх "біло-синіх" по перерві та тотальна невиразність "мужиків"