Нападник київського Динамо Жерсон Родрігес проявив себе в спарингу збірної Люксембургу проти карликового Ліхтенштейна.

Зірка Динамо з'явився на полі на 64-й хвилині товариського поєдинку.

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А вже за 8 хвилин Родрігес святкував взяття воріт. Жерсон упевнено реалізував одинадцятиметровий, розвівши м'яч і голкіпера по різних кутах. Це, однак, не врятувало Люксембург від поразки (1:2).

У рамках міжнародної паузи форвард і його національна команда зіграють 2 матчі Ліги націй: проти Кіпру вдома (10 жовтня) та Чорногорії на виїзді (13 жовтня).

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