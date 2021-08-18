Легіонер "біло-синіх" Жерсон Родрігес може продовжити кар'єру у складі новачка чемпіонату Італії.

Форвард Динамо Жерсон Родрігес вже найближчим часом може змінити клубну прописку. Легіонером киян предметно цікавиться новачок Серії А – Салернітана, повідомляє на своєму сайті італійський журналіст Альфредо Педулла.

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Клуб, який повернувся у найсильніший італійський дівізіон вперше за 22 роки, веде переговори з київським клубом щодо переходу Жерсона. Про трансфер може бути оголошено вже сьогодні, 18 серпня.

Нагадаємо, контракт нападника з Динамо розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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