Жерсон близький до переходу у клуб Серії А, – журналіст
12:25 - Читать на русском
Легіонер "біло-синіх" Жерсон Родрігес може продовжити кар'єру у складі новачка чемпіонату Італії.
Форвард Динамо Жерсон Родрігес вже найближчим часом може змінити клубну прописку. Легіонером киян предметно цікавиться новачок Серії А – Салернітана, повідомляє на своєму сайті італійський журналіст Альфредо Педулла.
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Клуб, який повернувся у найсильніший італійський дівізіон вперше за 22 роки, веде переговори з київським клубом щодо переходу Жерсона. Про трансфер може бути оголошено вже сьогодні, 18 серпня.
Нагадаємо, контракт нападника з Динамо розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.
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