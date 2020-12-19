"Найкращий спосіб описати Родрігеса – він людина, яка любить виклики. Завжди. Він любить ставити перед собою як особисті, так і командні цілі. І Жерсон ніколи не боявся грати у чудових командах, як, наприклад, київське Динамо. Він поїхав з Люксембургу всього три роки тому, а тепер грає за Динамо. Це яскраво показує його характер.

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Він ікона для збірної Люксембургу. Найкращий на своїй позиції і один з найкращих у всій збірній. Є хороші футболісти і на інших позиціях, збірна зростає і прогресує, але Жерсон, безсумнівно, є лідером команди.

Чи може він уже в січні перебратися в Італію? Вчора я спілкувався з ним, ми обговорювали його майбутнє і наші подальші кроки. Також розмова була про чемпіонати, в яких хотів би виступати Жерсон. Італія була б для нього ідеальним місцем. Він розуміє італійську мову, любить культуру, націю, стиль життя. Це все відіграє свою роль і допомогло б йому в адаптації. Нашим партнером на італійському ринку є Клаудіо Вігореллі, і ми будемо працювати разом з ним, щоб оцінити наші шанси.

Виступи Жерсона у Лізі чемпіонів і матчі проти Ювентуса? Це було щось нове для Родрігеса. Звичайно, за національну збірну він вже грав проти великих команд, але виступати в Лізі чемпіонів – це фантастично для нього. Це був перший його матч проти італійських команд, а боротьба з Ювентусом завжди має особливий відтінок. Звичайно, було б непогано, якби Динамо показало кращий результат, але було важливо вийти в Лігу Європи. У минулому році, до слова, киян вибив Брюгге, так що для них це буде матч-реванш", – сказав Нума у коментарі виданню Tuttomercatoweb.

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