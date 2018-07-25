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Жером Боатенг може перейти в ПСЖ за 60 млн євро

11:05 497 Читать на русском
Жером Боатенг може перейти в ПСЖ за 60 млн євро
Жером Боатенг / фото: ФК Баварія

ПСЖ зацікавлений у придбанні захисника Баварії Жерома Боатенга.

Захисник мюнхенської Баварії Жером Боатенг близький до переходу в ПСЖ, повідомлє журналіст Sky Sport Торбен Хоффман.

Ковач: Боатенг залишиться в Баварії

Очікується, що перехід гравця збірної Німеччини в паризький клуб буде оформлений протягом найближчих днів. Вартість трансферу оцінюється в 60-70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонував Баварії 35 мільйонів євро за Боатенга, і мюнхенський клуб готовий попрощатися з гравцем, але за більшу суму. На захисника також претендує Манчестер Юнайтед.

Теги
Трансфери Жером Боатенг Жером Боатенг Баварія Баварія Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Німеччина
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