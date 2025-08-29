У п'ятницю, 29 серпня, у Монако відбулось жеребкування основного раунду Ліги Європи. Усі результати – у цій новині на "Футбол 24".

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку. В основному раунді ЛЄ візьмуть участь 36 команд. 8 найкращих одразу потраплять до 1/8 фіналу, а ті, що завершать на позиціях з 9-ї до 24-ї, зіграють в 1/16 фіналу.

Жеребкування загального етапу Ліги Європи-2025/26:

Зазначимо, що Рома Артема Довбика зіграє з Ліллем, Рейнджерс, Вікторією Пльзень, Селтіком, Мітьюлландом, Ніццою, Штутгартом і кривдником Шахтаря – Панатінаїкосом.

Фінал ЛЄ-2025/26 прийматиме Бешикташ Стедіум у Стамбулі. Вирішальний поєдинок турніру відбудеться 20 травня 2026 року.