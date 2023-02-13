Результати жеребкування плей-офф Юнацької ліги УЄФА: потенційне Ель-Класіко, складні суперники українців
Відбулося жеребкування стикових матчів Юнацької ліги УЄФА. Суперника дізналась і єдина українська команда.
Жеребкування стартувало у швейцарському Ньйоні о 14:00 й визначило потенційні пари аж до фіналу. Окрім низки європейських топ-клубів, візаві отримав і Рух U-19, який в 1/16 фіналу здолав Інтер у серії пенальті.
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Пари 1/8 фіналу:
Мілан – Рух
Барселона – АЗ
Ліверпуль – Порту
Атлетіко – Генк
Борусія Д – ПСЖ
Хайдук – Манчестер Сіті
Спортінг – Аякс
Реал Мадрид – Зальцбург
Пари чвертьфіналу:
1. Барселона – АЗ vs Реал Мадрид – Зальцбург
2. Мілан – Рух vs Атлетіко – Генк
3. Спортінг – Аякс vs Ліверпуль – Порту
4. Борусія Д – ПСЖ vs Хайдук – Манчестер Сіті
Потенційні суперники у півфіналах:
1. Переможець чвертьфіналу №3 vs переможець чвертьфіналу №1
2. Переможець чвертьфіналу №4 vs переможець чвертьфіналу №2
До слова, базовими датами 1/8 плей-офф є 28 лютого-1 березня, а чвертьфіналів – 14-15 березня. Так званий "Фінал чотирьох" (півфінали та вирішальний матч 21 та 24 квітня відповідно) відбудеться на стадіоні Колове у Ньйоні.
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