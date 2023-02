Жеребкування стартувало у швейцарському Ньйоні о 14:00 й визначило потенційні пари аж до фіналу. Окрім низки європейських топ-клубів, візаві отримав і Рух U-19, який в 1/16 фіналу здолав Інтер у серії пенальті.

Знову гранд з Італії: Рух дізнався суперників у плей-офф Юнацької ліги УЄФА

Пари 1/8 фіналу:

Мілан – Рух

Барселона – АЗ

Ліверпуль – Порту

Атлетіко – Генк

Борусія Д – ПСЖ

Хайдук – Манчестер Сіті

Спортінг – Аякс

Реал Мадрид – Зальцбург

Пари чвертьфіналу:

1. Барселона – АЗ vs Реал Мадрид – Зальцбург

2. Мілан – Рух vs Атлетіко – Генк

3. Спортінг – Аякс vs Ліверпуль – Порту

4. Борусія Д – ПСЖ vs Хайдук – Манчестер Сіті

Потенційні суперники у півфіналах:

1. Переможець чвертьфіналу №3 vs переможець чвертьфіналу №1

2. Переможець чвертьфіналу №4 vs переможець чвертьфіналу №2

До слова, базовими датами 1/8 плей-офф є 28 лютого-1 березня, а чвертьфіналів – 14-15 березня. Так званий "Фінал чотирьох" (півфінали та вирішальний матч 21 та 24 квітня відповідно) відбудеться на стадіоні Колове у Ньйоні.

Хайдук вибив Шахтар U-19 з Юнацької ЛЧ – 15-річний герой отримав червону, 2 вилучення і закономірно втрачений шанс