Під час проведення жеребкування неодноразово стався казус – на фоні замість музики було чутно звуки з порно.

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Це неабияк знітило деяких учасників церемонії, які ніяковіли від почутого. Вочевидь, це не було заплановано організаторами – схоже, що хтось вирішив так пожартувати під час жеребкування.

Нагадаємо, що Україна може потрапити до групи E з Бельгією, Румунією та Словаччиною. Для цього необхідно подолати шлях B плей-офф Ліги націй – спочатку здолати Боснію і Герцеговину, а потім – переможця пари Ісландія – Ізраїль.

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