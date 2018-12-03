Жеребкування Євро-2020: по 2 футболісти Динамо зіграють один проти одного у кваліфікації – без лайки не обійшлось

Результати жеребкування кваліфікації Чемпіонату Європи 2020 спричинили переполох серед легіонерів київського Динамо.

У неділю, 2-го грудня, відбулось жеребкування відбору Євро-2020. По 2 гравці Динамо зійдуться в одних групах. Так, у квінтеті E збірна Хорватії, за яку виступає лівий фулбек Йосіп Піваріч, зіграє проти Угорщини, кольори якої захищає інший захисник киян, центрбек Тамаш Кадар. Їхні команди зустрінуться також з Уельсом, Словаччиною та Азербайджаном.

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У групі G правий захисник збірної Польщі Томаш Кендзьора чекає запеклого протистояння з вінгером Словенії Беньяміном Вербічем, який у Динамо останнім часом грає на позиції єдиного форварда.

"Я *бууу, братеее", – таким коментарем в Інстаграмі зустрів звістку про дуель з одноклубником словенець. Цікаво, що Вербіч вилаявся польською мовою, якої його вже встиг навчити близький друг Кендзьора. Томаш відповів дещо стриманіше: "Давай, братеее".

Додамо, що з цих чотирьох гравців як мінімум 3 є залізними гравцями основи. Піваріч же наразі програє конкуренцію Миколенку.

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