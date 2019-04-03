Жеребкування півфіналів Кубка України відбудеться 8 квітня

Україна — 20:25 5700
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Зоря – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу – як це було
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Динамо в неймовірному матчі обіграло Зорю – яскравий камбек імені ЦиганковаУкраїна — 20:22 2919
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"Швед тероризуватиме Прем'єр-лігу і Рейнджерс, а коштує в 7 разів більше" – фанати Селтіка про розкішний матч українцяУкраїна — 19:45 2848
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Олександрія – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 23-го туру УПЛУкраїна — 17:00 689
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Від феєрії з Ярмоленком до феноменальної заміни Соля – 19-річний бомбардир перевершує Роналду та ІбруНідерланди — 16:05 3662