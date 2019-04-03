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Жеребкування півфіналів Кубка України відбудеться 8 квітня

19:21 154 Читать на русском
Жеребкування півфіналів Кубка України відбудеться 8 квітня
Жеребкування півфіналу Кубка України відбудеться 8 квітня

Стало відомо, коли відбудеться жеребкування 1/2 фіналу розіграшу Кубка України.

 

8 квітня о 14.00 у Будинку футболу розпочнеться церемонія жеребкування 1/2 фіналу Кубку України сезону-2018/19, повідомляє ФФУ.

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Участь у заході візьмуть зіркові гості – легенди українського футболу. На жеребкування запрошені представники ЗМІ

Нагадаємо, що матчі 1/4 фіналу змагань відбудуться 7 квітня:

Інгулець – Карпати, початок о 14:00;

Львів – Зоря, початок о 14:00;

СК Дніпро-1 – Ворскла, початок о 17:00;

Шахтар – Динамо, початок о 17:00.

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Теги
Шахтар Шахтар Кубок України жеребкування Шахтар - Динамо Динамо Динамо
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