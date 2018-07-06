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Жеребкування першого попереднього етапу Кубку України відбудеться 10 липня

16:21 119 Читать на русском
Жеребкування першого попереднього етапу Кубку України відбудеться 10 липня
Кубок України / ФФУ

10 липня у Будинку футболу відбудеться жеребкування першого попереднього етапу Кубку України сезону-2018/2019, у якому візьмуть участь 22 команди.

Серед них – володар та фіналіст Кубка України серед аматорських команд та 20 клубів другої ліги ПФЛ, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Базовий день проведення матчів – 18 липня.

Жеребкування проведуть перший віце-президент ФФУ Олег Протасов та старший тренер юнацької збірної команди України U-18 Сергій Попов.

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Теги
ФФУ Кубок України жеребкування
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