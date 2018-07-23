Жеребкування Ліги Європи – сьогодні Зоря дізнається суперника у 3-му раунді кваліфікації

Луганська Зоря сьогодні, 23 липня, дізнається свого першого суперника в ЛЄ 2018/19. Жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться о 14:00 за київським часом

У жеребкуванні візьмуть участь 20 команд:

Десять з них – це клуби, які подолали другий відбірковий раунд через шлях чемпіонів Ліги Європи. Остаточний склад стане відомий 2 серпня.

Інші десять – клуби, що вилетіли з другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів в рамках шляху чемпіонів. Вони визначаться 30 липня /1 серпня.

Разом з Зорею свою боротьбу за трофей Ліги Європи розпочинають віденський Рапід, Олімпіакос, Брага, Фейєнорд, Сігма, Брондбю, Істанбул Башакшехір, Рієка, Люцерн, Уніря, Зеніт та Гент.

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Також до них приєднаються ті, хто програє у парах кваліфікації до Ліги чемпіонів Аякс – Штурм та ПАОК – Базель.

Коло потенеційних суперників луганчан буде визначено напередодні процедури жеребкування.

Клуби будуть посіяні в кваліфікації відповідно до таблиці коефіцієнтів клубів УЄФА.

Відзначимо, в другому раунді кваліфікації Маріуполь зіграє з Юргорденом. Якщо "азовці" пройдуть далі, то також сьогодні зможуть дізнатись свого потенційного суперника.

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До слова, через низький рейтинг Зоря та Маріуполь будуть у когорті несіяних команд.

Церемонія жеребкування розпочнеться о 14:00 годині за київським часом.