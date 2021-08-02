Колос дізнався потенційного суперника в Лізі конференцій
Ковалівський Колос дізнався імовірного опонента в новому турнірі під егідою УЄФА – Лізі конференцій. Попередньо "хліборобам" треба здолати карагандинський Шахтар.
Підопічні Руслана Костишина у випадку перемоги над казахами зустрінуться із переможцем пари Спартак Трнава – Маккабі Тель-Авів.
Зоря дізналася суперника в кваліфікації Ліги Європи
Протистояння переможця пари за участі Колоса з представником Словаччини або Ізраїлю складатиметься із двох матчів. Перші поєдинки раунду плей-офф заплановані на 19 серпня. Натомість матч-відповідь відбудуться 26 серпня.
Нагадаємо, що перший матч 3-го кваліфікаційного раунду проти Шахтаря Караганди ковалівці проведуть у четвер, 5 серпня.
Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій 2021/22: Колосу максимально пощастило, але суперник нелегкий