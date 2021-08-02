Ковалівський Колос дізнався імовірного опонента в новому турнірі під егідою УЄФА – Лізі конференцій. Попередньо "хліборобам" треба здолати карагандинський Шахтар.

Колос перед матчем проти Металіста 1925 / ФК Колос

Підопічні Руслана Костишина у випадку перемоги над казахами зустрінуться із переможцем пари Спартак Трнава – Маккабі Тель-Авів.

Зоря дізналася суперника в кваліфікації Ліги Європи

Протистояння переможця пари за участі Колоса з представником Словаччини або Ізраїлю складатиметься із двох матчів. Перші поєдинки раунду плей-офф заплановані на 19 серпня. Натомість матч-відповідь відбудуться 26 серпня.

Нагадаємо, що перший матч 3-го кваліфікаційного раунду проти Шахтаря Караганди ковалівці проведуть у четвер, 5 серпня.

Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій 2021/22: Колосу максимально пощастило, але суперник нелегкий