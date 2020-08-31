"Почуваюся добре, вже тиждень як повернувся до повноцінних тренувань, а зовсім без обмежень працюю дні три – з ударами, подачами, що при моїй травмі спочатку не можна було робити. Вважаю, що після травми все ж краще перетерпіти, не рватися передчасно до бою. Звичайно, я дуже хотів поїхати до збірної, допомогти команді, побувати в цій атмосфері через дев'ять місяців. Але травма не дозволила поїхати, тому було прийнято рішення, що я залишаюся в клубі, аби на сто відсотків відновитися.

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Після матчу за Суперкубок я вибіг на поле з такими емоціями, ніби я теж грав, брав участь у матчі. Звичайно, дуже зрадів результату, адже нам вдалося забити три м'ячі, завоювати трофей. Та й взагалі, вийшов насичений, емоційний поєдинок.

Кого хотів би у суперники в кваліфікації ЛЧ? В принципі, мені байдуже... У будь-якому випадку загадувати не будемо, з будь-яким суперником потрібно показувати свою гру. Тренери кожен день розповідають і показують, як нам потрібно грати, і ми постараємося це виконувати, незважаючи на те, кому будемо протистояти", – цитує Миколенка офіційний сайт "біло-синіх".

Зауважимо, кияни дізнаються свого першого опонента в ЛЧ вже сьогодні, 31 серпня. Поєдинки третього раунду кваліфікації пройдуть 15 та 16 вересня.

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