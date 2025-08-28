У четвер, 28 серпня, у Монако відбулось жеребкування основного раунду найпрестижнішого євротурніру. Результати шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26 стартувало о 19:00 за київським часом. 36 команд-учасниць були поділені на 4 кошики по 9 команд згідно з клубним рейтингом УЄФА. Це буде другий сезон поспіль, коли команди замість групового етапу перебуватимуть в єдиній турнірній таблиці. 8 найкращих клубів одразу потраплять до 1/8 фіналу, а ті, хто завершать на позиціях з 9-ї до 24-ї, зіграють в 1/16 фіналу за прохід далі.

Склад кошиків для жеребкування виглядав наступним чином:

Кошик 1: ПСЖ (Франція), Реал Мадрид (Іспанія), Манчестер Сіті (Англія), Баварія (Німеччина), Ліверпуль (Англія), Інтер (Італія), Челсі (Англія), Боруссія Дортмунд (Німеччина), Барселона (Іспанія).

Кошик 2: Арсенал (Англія), Байєр (Німеччина), Атлетіко (Іспанія), Бенфіка (Португалія), Аталанта (Італія), Вільяреал (Іспанія), Ювентус (Італія), Айнтрахт (Німеччина), Брюгге (Бельгія).

Кошик 3: Тоттенхем (Англія), ПСВ (Нідерланди), Аякс (Нідерланди), Наполі (Італія), Спортінг (Португалія), Олімпіакос (Греція), Славія Прага (Чехія), Буде-Глімт (Норвегія), Марсель (Франція).

Кошик 4: Копенгаген (Данія), Монако (Франція), Галатасарай (Туреччина), Уніон Сен-Жілуаз (Бельгія), Карабах (Азербайджан), Атлетік (Іспанія), Ньюкасл (Англія), Пафос (Кіпр), Кайрат (Казахстан).

В основному раунді ЛЧ має відбутися 8 турів. Фінал турніру заплановано на 30 травня 2026 року в Будапешті. Вперше за довгий період Україна не буде представлена ​​в основному раунді ЛЧ.

Отож, дійство розпочалось! Церемонія стартувала з гімну Ліги чемпіонів та повтору найкращих моментів у історії турніру!

Челсі Михайла Мудрика нагородили, як єдину команду, яка здобула всі трофеї під егідою УЄФА.

УЄФА нагадав про новий формат Ліги чемпіонів торішнім роликом зі Златаном Ібрагімовічем і одразу ж презентувала нове відео за участі Златана, президента УЄФА Александера Чеферіна та інших посадовців асоціації.

Очільник Союзу європейських футбольних асоціацій нагородив шведську легенду за вклад у футбол.

На сцені з'явився ще одна легенда – Кака. Очевидно саме ця пара допомагатиме проводити жеребкування.

Результати жеребкування Ліги чемпіонів 2025/26:

