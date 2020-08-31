Динамо в ЛЧ могло зіграти з кимось із тріо: АЗ, ПАОК чи Рапід Відень. У підсумку кияни 15 або 16 вересня зіграють у 3 кваліфай-раунді проти срібного призера чемпіонату Нідерландів – АЗ. Гра пройде в Києві.

Онлайн-трансляція жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ – Динамо, Ребров і Мілевський дізналися суперника

Визначився і суперник киян на стадії плей-офф. Віце-чемпіони України не могли потрапити на Краснодар (УЄФА розводить наші команди з російськими), тому в разі перемоги над нідерландцями за одну з двох путівок Шляху представників ліг у груповий раунд позмагається з переможцем пари Гент – Рапід, відтак цілком імовірне повернення в Київ екс-динамівців Яремчука та Безуса, а також іншого гравця збірної України Пластуна.

Нагадаємо протистояння 3 кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів 2020/21 складаються з одного матчу. А ось у плей-офф команди вже гратимуть і вдома, і на виїзді.

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