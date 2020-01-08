Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – онлайн-трансляція, як це було

Сьогодні, 16 грудня 2019 року, в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні, відбулося жеребкування плей-офф ЛЧ 2019/20. Серед інших півзахисники збірної України Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) та Руслан Маліновський (Аталанта) отримали суперників.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20

Наполі – Барселона

Тоттенхем – РБ Лейпциг

Ліон – Ювентус

Челсі – Баварія

Атлетіко – Ліверпуль

Аталанта – Валенсія

Реал Мадрид – Манчестер Сіті

Перша пара Борусія Д – ПСЖ

Команди українців вибили єдиного представника України в ЛЧ – донецький Шахтар вилетів у Лігу Європи. Зінченко з Маліновським не могли зіграти між собою на цій стадії. УЄФА розводить представників однієї країни, а також клуби, які грали в одній групі. Церемонія відбулася о 13:00 за київським часом. Онлайн-трансляцію провів "Футбол 24" в цій новині. Пряма трансляція також на телеканалі "Футбол 1". Перші поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 18, 19, 25 і 26 лютого. Матчі-відповіді – 10, 11, 17 і 18 березня. Початок всіх ігор о 22:00 за Києвом. Сіяні команди зіграють другі матчі вдома.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті

Легенда збірної Туреччини Хаміт Алтінтоп допоможе в жеребкуванні.

Генсек УЄФА Джорджо Маркетті починає процедуру і нагадує, що фінал ЛЧ-2020 прийме Стамбул, стадіон Олімпійський стадіон Ататюрка.

Найкраща Ліга чемпіонів в історії, написали провідні іспанські видання Marca та AS. Встановлено рекорд результативності групового етапу (в середньому 3,2 гола за матч). У плей-офф тільки представники топ-5 чемпіонатів.

Сьогодні пройде жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи – потенційні суперники Шахтаря, серед яких європейські гранди

Сіяні

Баварія (GER: група B)

Барселона (ESP: група F)

Валенсія (ESP: група H)

Ліверпуль (ENG, чемпіон: група E)

Манчестер Сіті (ENG: група C)

Парі Сен-Жермен (FRA: група A)

РБ Лейпциг (GER: група G)

Ювентус (ITA: група D)

Несіяні

Аталанта (ITA: група С)

Атлетіко (ESP: група D)

Борусія (GER: група F)

Ліон (FRA: група G)

Наполі (ITA: група E)

Реал (ESP: група A)

Тоттенхем (ENG: група B)

Челсі (ENG: група H)