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Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – онлайн-трансляція, як це було

13:19 4480 Читать на русском
Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – онлайн-трансляція, як це було
Жеребкування 1/8 ЛЧ 16 грудня 2019 – Маліновський і Зінченко дізналися суперників

Сьогодні, 16 грудня 2019 року, в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні, відбулося жеребкування плей-офф ЛЧ 2019/20. Серед інших півзахисники збірної України Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) та Руслан Маліновський (Аталанта) отримали суперників.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20

Наполі – Барселона

Тоттенхем – РБ Лейпциг

Ліон – Ювентус

Челсі – Баварія

Атлетіко – Ліверпуль

Аталанта – Валенсія

Реал Мадрид – Манчестер Сіті

Перша пара Борусія Д – ПСЖ

Команди українців вибили єдиного представника України в ЛЧ – донецький Шахтар вилетів у Лігу Європи. Зінченко з Маліновським не могли зіграти між собою на цій стадії. УЄФА розводить представників однієї країни, а також клуби, які грали в одній групі. Церемонія відбулася о 13:00 за київським часом. Онлайн-трансляцію провів "Футбол 24" в цій новині. Пряма трансляція також на телеканалі "Футбол 1". Перші поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 18, 19, 25 і 26 лютого. Матчі-відповіді – 10, 11, 17 і 18 березня. Початок всіх ігор о 22:00 за Києвом. Сіяні команди зіграють другі матчі вдома.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті

Легенда збірної Туреччини Хаміт Алтінтоп допоможе в жеребкуванні.

Генсек УЄФА Джорджо Маркетті починає процедуру і нагадує, що фінал ЛЧ-2020 прийме Стамбул, стадіон Олімпійський стадіон Ататюрка.

Найкраща Ліга чемпіонів в історії, написали провідні іспанські видання Marca та AS. Встановлено рекорд результативності групового етапу (в середньому 3,2 гола за матч). У плей-офф тільки представники топ-5 чемпіонатів.

Сьогодні пройде жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи – потенційні суперники Шахтаря, серед яких європейські гранди

Сіяні

Баварія (GER: група B)
Барселона (ESP: група F)
Валенсія (ESP: група H)
Ліверпуль (ENG, чемпіон: група E)
Манчестер Сіті (ENG: група C)
Парі Сен-Жермен (FRA: група A)
РБ Лейпциг (GER: група G)
Ювентус (ITA: група D)

Несіяні

Аталанта (ITA: група С)
Атлетіко (ESP: група D)
Борусія (GER: група F)
Ліон (FRA: група G)
Наполі (ITA: група E)
Реал (ESP: група A)
Тоттенхем (ENG: група B)
Челсі (ENG: група H)

blog_ava
Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, Шахтар та інші українці отримали суперників – онлайн-трансляція, як це було
14:28
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