Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – онлайн-трансляція, як це було

Сьогодні, 16 грудня 2019 року, в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні, відбулося жеребкування плей-офф ЛЧ 2019/20. Серед інших півзахисники збірної України Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) та Руслан Маліновський (Аталанта) отримали суперників.
Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20
Наполі – Барселона
Тоттенхем – РБ Лейпциг
Ліон – Ювентус
Челсі – Баварія
Атлетіко – Ліверпуль
Аталанта – Валенсія
Реал Мадрид – Манчестер Сіті
Перша пара Борусія Д – ПСЖ
Команди українців вибили єдиного представника України в ЛЧ – донецький Шахтар вилетів у Лігу Європи. Зінченко з Маліновським не могли зіграти між собою на цій стадії. УЄФА розводить представників однієї країни, а також клуби, які грали в одній групі. Церемонія відбулася о 13:00 за київським часом. Онлайн-трансляцію провів "Футбол 24" в цій новині. Пряма трансляція також на телеканалі "Футбол 1". Перші поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 18, 19, 25 і 26 лютого. Матчі-відповіді – 10, 11, 17 і 18 березня. Початок всіх ігор о 22:00 за Києвом. Сіяні команди зіграють другі матчі вдома.
Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті
Легенда збірної Туреччини Хаміт Алтінтоп допоможе в жеребкуванні.
Генсек УЄФА Джорджо Маркетті починає процедуру і нагадує, що фінал ЛЧ-2020 прийме Стамбул, стадіон Олімпійський стадіон Ататюрка.
Найкраща Ліга чемпіонів в історії, написали провідні іспанські видання Marca та AS. Встановлено рекорд результативності групового етапу (в середньому 3,2 гола за матч). У плей-офф тільки представники топ-5 чемпіонатів.
Сьогодні пройде жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи – потенційні суперники Шахтаря, серед яких європейські гранди
Сіяні
Баварія (GER: група B)
Барселона (ESP: група F)
Валенсія (ESP: група H)
Ліверпуль (ENG, чемпіон: група E)
Манчестер Сіті (ENG: група C)
Парі Сен-Жермен (FRA: група A)
РБ Лейпциг (GER: група G)
Ювентус (ITA: група D)
Несіяні
Аталанта (ITA: група С)
Атлетіко (ESP: група D)
Борусія (GER: група F)
Ліон (FRA: група G)
Наполі (ITA: група E)
Реал (ESP: група A)
Тоттенхем (ENG: група B)
Челсі (ENG: група H)