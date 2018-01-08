Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція – Коноплянка має всі шанси зіграти проти Зінченка

Жеребкування плей-офф ЛЧ 2018/19 відбудеться у понеділок,17 грудня, о 13:00 за Києвом. Зокрема, своїх суперників на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дізнаються Євген Коноплянка та Олександр Зінченко. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію жеребкування.

Математичні розрахунки – хто має найбільше шансів потрапити на кого. Реал і Барселона мають найбільше шансів зустрітись... з Шальке. А пара українців Зінченко vs Коноплянка – другий найреальніший варіант!

Шальке Коноплянки – головний аутсайдер плей-оффЛЧ, на думку букмекерів. Трохи кращі шанси мають Порту, Рома, кривдники Шахтаря і Динамо Ліон та Аякс – їх теж вважають непоганим суперником для грандів на цій стадії.

У Швейцарії вже все готове. Місто Ньйон зібрало нині вершки футбольного світу.

️ GROUP WINNERS ️



Barcelona

Bayern

Dortmund

Juventus

?????? Man. City

Paris

Porto

Real Madrid



️ RUNNERS-UP ️



Ajax

Atlético

?????? Liverpool

Lyon

?????? Manchester United

Roma

Schalke

?????? Tottenham #UCLdraw pic.twitter.com/1o9fXjOJB5 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) 17 грудня 2018 р.

Нагадаємо, Шахтар посів 3-є місце у своїй групі та вилетів у Лігу Європи. Жеребкування 1/8 фіналу стартує о 13:00 за київським часом. Пряма трансляція онлайн у цій новині на "Футбол 24" і каналі "Футбол 1". Зазначимо, що на цій стадії турніру не зможуть зіграти між собою команди з тієї ж країни, а також ті, що були змагались в одній групі. Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 12/13 і 19/20 лютого, матчі-відповіді – 5/6 і 12/13 лютого.

Ліга чемпіонів 2018/19: невдача Шахтаря, Англія йде без втрат, виступи українців – підсумки групового етапу

Сіяні клуби (переможці груп) гратимуть вирішальний поєдинок цієї стадії вдома. Уже в 1/8 ми можемо стати свідками повторення київського фіналу ЛЧ Реал – Ліверпуль. Своїх суперників чекають і легіонери збірної України. Цікаво, що Євген Коноплянка (якщо не покине свій Шальке взимку) та Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) можуть зустрітись між собою.

Команди, які посіли у своїх групах перші місця: Борусія Д, Барселона, ПСЖ, Порту, Баварія, Манчестер Сіті, Реал, Ювентус

Команди, які посіли у своїх групах другі місця: Атлетіко, Тоттенхем, Ліверпуль, Шальке, Аякс, Рома, Манчестер Юнайтед, Ліон