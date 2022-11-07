Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій – СК Дніпро-1 та унікальний шанс на реванш
У Ньйоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги конференцій 2022/23. СК Дніпро-1 отримав суперника.
Результати жеребкування стикових матчів ЛК:
Карабах – Гент
Трабзонспор – Базель
Лаціо – Клуж
Буде-Глімт – Лех
Брага – Фіорентина
АЕК Ларнака – СК Дніпро-1
Шериф – Партизан
Лудогорець – Андерлехт
Єдиний представник України у третьому за престижністю єврокубку отримав унікальний шанс помститися і за себе, і за київське Динамо. Саме АЕК Ларнака вибив СК Дніпро-1 у кваліфікації ЛЄ. А вже на груповому етапі кіпріоти мінімально обіграли підопічних Луческу.
У жеребкуванні взяли участь 8 других команд квартетів Ліги конференцій та 8 третіх місць – у групах Ліги Європи. Тріумфатори стикових матчів приєднаються у 1/8 фіналу до переможців груп ЛК.
Перші поєдинки заплановані на 16 лютого, матчі-відповідь пройдуть через тиждень. 24 лютого відбудеться жеребкування 1/8 фіналу.
Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи: Шахтар мститиме за Динамо, Роналду повертається на Камп Ноу
The knockout round play-off draw is set! ?— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) November 7, 2022
Which game are you looking forward to?#UECLdraw pic.twitter.com/aXNxs0Poiz