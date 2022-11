Результати жеребкування стикових матчів ЛК:

Карабах – Гент

Трабзонспор – Базель

Лаціо – Клуж

Буде-Глімт – Лех

Брага – Фіорентина

АЕК Ларнака – СК Дніпро-1

Шериф – Партизан

Лудогорець – Андерлехт

Єдиний представник України у третьому за престижністю єврокубку отримав унікальний шанс помститися і за себе, і за київське Динамо. Саме АЕК Ларнака вибив СК Дніпро-1 у кваліфікації ЛЄ. А вже на груповому етапі кіпріоти мінімально обіграли підопічних Луческу.

У жеребкуванні взяли участь 8 других команд квартетів Ліги конференцій та 8 третіх місць – у групах Ліги Європи. Тріумфатори стикових матчів приєднаються у 1/8 фіналу до переможців груп ЛК.

Перші поєдинки заплановані на 16 лютого, матчі-відповідь пройдуть через тиждень. 24 лютого відбудеться жеребкування 1/8 фіналу.

