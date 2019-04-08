Жеребкування півфіналу Кубка України: онлайн-відеотрансляція церемонії

Сьогодні у Києві відбудеться жеребкування півфінальних пар Кубка України.

Участь у жеребкуванні візьмуть володарі Золотого м’яча Ігор Бєланов та Олег Блохін. Зазначимо, що учасниками 1/2 фіналу Кубка України стали Інгулець, СК Дніпро-1, які представляють Першу лігу,Шахтар із Зорею, з української Прем'єр-ліги.

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Базовою датою проведення півфінальних матчів є 17 квітня. Фінал турніру зіграють 15 травня в Запоріжжі на Славутич Арені.

До слова, початок трансляції заплановано на 14:00.

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