Жеребкування півфіналу Кубка України: онлайн-відеотрансляція церемонії

Світ — 14:04 54
-
Баварія вперше за півроку очолила Бундеслігу, Сімеоне знову не впорався з Барселоною в Прімері – підсумки євровікенду
-
ПСЖ запланував багатомільйонне підсилення на 2019-й рік – трансфери 3-4 зірок і чорний список ТухеляФранція — 13:30 712
-
Бакалов офіційно покинув посаду головного тренера ЛьвоваУкраїна — 12:31 3180
-
Шахтар – Динамо: в прес-службі киян пояснили відсутність Хацкевича на післяматчевій прес-конференціїКубок України — 7 квіт 1728
-
Шахтар – Динамо: янголи і демони Гармаша з Мораєсом, океан жовтих, 2 вилучення, реванш за 2015-й та дивовижні цифриУкраїна — 7 квіт 13548