В ніч на 25 вересня в Англії відбулося жеребкування 4-го раунду (1/8 фіналу) Кубка англійської ліги.

Всі 16 учасників Кубка англійської ліги, що залишилися, дізналися своїх суперників по 1/8 фіналу турніру. "Найгарячішу" пару склали Ньюкасл і Тоттенхем. Також привертає увагу валлійське дербі – Рексем зіграє з Кардіфф Сіті.

Брентфорд Єгора Ярмолюка отримав у суперники Грімсбі Таун, який пройшов на своєму шляху Манчестер Юнайтед і Шеффілд Венсдей.

Підсумки жеребкування 1/8 фіналу Кубка англійської ліги

Арсенал – Брайтон

Грімсбі Таун – Брентфорд

Суонсі Сіті – Манчестер Сіті

Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхем

Рексем – Кардіфф Сіті

Ліверпуль – Крістал Пелас

Вулверхемптон – Челсі

Віком Вондерерс – Фулхем

