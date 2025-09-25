Жеребкування Кубка ліги: Ярмолюк отримав головну сенсацію турніру, валлійське дербі
В ніч на 25 вересня в Англії відбулося жеребкування 4-го раунду (1/8 фіналу) Кубка англійської ліги.
Всі 16 учасників Кубка англійської ліги, що залишилися, дізналися своїх суперників по 1/8 фіналу турніру. "Найгарячішу" пару склали Ньюкасл і Тоттенхем. Також привертає увагу валлійське дербі – Рексем зіграє з Кардіфф Сіті.
Брентфорд Єгора Ярмолюка отримав у суперники Грімсбі Таун, який пройшов на своєму шляху Манчестер Юнайтед і Шеффілд Венсдей.
Підсумки жеребкування 1/8 фіналу Кубка англійської ліги
Арсенал – Брайтон
Грімсбі Таун – Брентфорд
Суонсі Сіті – Манчестер Сіті
Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхем
Рексем – Кардіфф Сіті
Ліверпуль – Крістал Пелас
Вулверхемптон – Челсі
Віком Вондерерс – Фулхем
