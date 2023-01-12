За підсумками жеребкування Ньюкаслу випав Саутгемптон, а Ноттінгему – Манчестер Юнайтед.

Ман Сіті сенсаційно вилетів з Кубка ліги від невдахи АПЛ, Вулвз і Ноттінгем розсудила серія пенальті

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Кубка ліги Саутгемптон сенсаційно пройшов Манчестер Сіті. Також зазначимо, що Ліверпуль вибув із розіграшу турніру до 1/8 фіналу (від Манчестер Сіті), а Арсенал та Челсі вилетіли ще у третьому раунді.

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка ліги:

Саутгемптон – Ньюкасл

Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед