Жеребкування Кубка англійської ліги: Ньюкасл зіграє з кривдником Ман Сіті
00:44 - Читать на русском
У ніч із середи на четвер відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка англійської ліги.
За підсумками жеребкування Ньюкаслу випав Саутгемптон, а Ноттінгему – Манчестер Юнайтед.
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Нагадаємо, що у чвертьфіналі Кубка ліги Саутгемптон сенсаційно пройшов Манчестер Сіті. Також зазначимо, що Ліверпуль вибув із розіграшу турніру до 1/8 фіналу (від Манчестер Сіті), а Арсенал та Челсі вилетіли ще у третьому раунді.
Жеребкування 1/2 фіналу Кубка ліги:
Саутгемптон – Ньюкасл
Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед
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